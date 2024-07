Trump tem imunidade parcial, decide Suprema Corte dos EUA

Com a decisão, acusações feitas pelo conselheiro Jack Smith, do Departamento de Justiça, podem ser questionadas pela defesa de Trump - (crédito: AFP)

Donald Trump conquistou uma vitória nesta segunda-feira (1º/7), após a Suprema Corte dos Estados Unidos decidir que presidentes americanos possuem imunidade parcial contra atos penais por crimes cometidos durante o cargo.

A defesa de Trump apresentou um argumento, chamada de tese de imunidade presidencial, com o objetivo desmontar os processos criminais que o acusam de tentar reverter a derrota nas eleições de 2020, quando ainda estava no poder. Seis juízes apoiaram, enquanto três rejeitaram.

Com a decisão, acusações feitas pelo conselheiro Jack Smith, do Departamento de Justiça, podem ser questionadas pela defesa de Trump. A medida torna praticamente nula a chance do julgamento começar antes da eleição, em novembro.

A Suprema Corte é, na maioria, formada por juízes conservadores. Dos nove integrantes, três são considerados liberais. Trump foi o responsável por indicar três nomes durante a presidência: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Barrett.