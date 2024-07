Turbulência deixa 30 pessoas feridas em voo para o Uruguai

Uma turbulência que atingiu um avião que seguia da Espanha para o Uruguai deixou pelo menos 30 pessoas feridas na madrugada desta segunda-feira (1º/7). A aeronave transportava 325 passageiros e precisou fazer um pouso de emergência em Natal, no Rio Grande do Norte. As informações são do g1.

A empresa Zurich Airport Brasil, que opera o aeroporto de Natal, informou que o avião solicitou pouso de emergência 2h32. Os passageiros feridos foram encaminhadas para uma unidade de saúde mais próxima. Alguns bateram a cabeça e tiveram fraturas na cervical, lesões na face e dores no tórax.



Um avião Boeing da Air Europa fez um pouso de emergência no Brasil na segunda-feira, depois que várias pessoas ficaram feridas por “forte turbulência” em um voo de Madri para Montevidéu , informou a companhia aérea.



O 787-9 Dreamliner foi desviado para o aeroporto de Natal, no pic.twitter.com/G1bjN3rXdP — Ação e Reação (@reacao_acao) July 1, 2024

A companhia Air Europa disse que o pouso em Natal ocorreu por causa da natureza da turbulência e por razão de segurança.

O Correio tenta contato com a Zurich Airport Brasil para saber mais informações, mas até a publicação desta matéria o jornal não obteve retorno.