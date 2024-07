Uma passageira é operada e outros quatro estão na UTI após turbulência em voo

Quatro passageiros estão na UTI e uma mulher precisou passar por cirurgia em hospital estadual de Natal (RN) após uma severa turbulência em voo da Air Europa, que fez pouso de emergência na capital do Rio Grande do Norte, na segunda-feira (1º/7). As informações são do jornal O Globo.

Dos 325 passageiros, 303 desembarcaram em Montevidéu na manhã desta terça-feira (2/7). Já os passageiros com ferimentos mais graves continuam em Natal. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESAP) para saber detalhes do estado dos passageiros. A reportagem será atualizada em caso de resposta.

Um avião Boeing da Air Europa fez um pouso de emergência no Brasil na segunda-feira, depois que várias pessoas ficaram feridas por “forte turbulência” em um voo de Madri para Montevidéu , informou a companhia aérea.



Turbulência grave

