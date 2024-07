Policial pede namorada em casamento durante formatura; vídeo

A policial italiana Giulia Latorre usou a formatura na qual se tornou policial penitenciária para pedir a namorada, Rosy Grano, que também é policial, em casamento. O episódio ocorreu em Sulmona, em Áquila, na Itália, neste sábado (6/7).



Leia também: Edu Guedes conta como Ana Hickmann reagiu a pedido de noivado surpresa

Veja o momento do pedido:

Latorre contou com o apoio dos colegas para fazer a surpresa. No vídeo do pedido, publicado nas redes sociais, é possível ver o momento em que Giulia caminha entre seus colegas, que estavam enfileirados um de frente para o outro e seguravam flores. Ela "colhe" essas flores das mãos dos colegas e forma um buquê, que é dado para a companheira, que estava ao fim do cortejo. Em seguida, ela se ajoelha e faz a famigerada pergunta "Quer casar comigo?".

Segundo a imprensa local Giulia Latorre, quem fez o pedido, tem linhagem policial e é filha de um fuzileiro naval muito conhecido no país. O episódio foi gravado e partilhado nas redes sociais por Giulia, que afirmou que a amada disse sim ao pedido.