Festa do século: começa o extravagante casamento dos herdeiros bilionários da Índia

Começou nesta sexta-feira (12/7) o casamento de Anant Ambani, de 29 anos, com Radhika Merchant, da mesma idade. Chamada de "festa do século", a comemoração terá duração de quatro dias e contará com a presença de astros de Hollywood e personalidades bilionárias.

O casório ganhou bastante repercussão na última semana após o cantor Justin Bieber ser contratado para cantar em uma festa de pré-casamento. O canadense recebeu cerca de 10 milhões de dólares, o que equivale a quase R$ 56 milhões, pela apresentação.

Acontece que o noivo é o filho mais novo de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia e 11º do mundo, com uma fortuna estimada em US$ 123 bilhões, cerca de R$ 678 bilhões, de acordo com o ranking de bilionários da Forbes.



Mukesh comanda a Reliance Industries, que tem negócios em diversos setores, incluindo: petróleo e gás, petroquímica, telecomunicações, varejo e serviços financeiros. A receita do império está na faixa de US$ 110 bilhões.

A noiva também não fica para trás no quesito financeiro, visto que Radhika é filha de bilionários da indústria farmacêutica.











A cerimônia teve início com uma procissão com a presença do noivo pelas ruas de Mumbai, na Índia. Devido a movimentação e presença de celebridades e autoridades, a cidade, que é a maior do país indiano, teve vias bloqueadas para o tráfego.

Nesta sexta, as famílias dos noivos participaram de ritos religiosos hindus que ocorrem antes do início das festividades.

A festa deste fim de semana marca o encerramento das festividades. Até o momento, a lista de convidados está sendo mantida em segredo.

















Festas de pré-casamento

Além da festa realizada na última semana, com apresentação de Justin Bieber, Mukesh Ambani realizou outras festividades para o filho, contando com grandes nomes da música global.

Em março, quem comandou o momento foi Rihanna, que cantou para as 1,2 mil pessoas convidadas.

Já em maio, a família levou os convidados para um cruzeiro de três dias, da Itália para a França. A festa contou com apresentação do DJ David Guetta, da cantora Katy Perry e do rapper Pitbull.

E não é apenas o caçula que teve direito às regalias do pai. Em 2018, no casamento da filha Makesh teve a contratação de Beyoncé para cantar na festa de pré-casamento.