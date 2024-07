Trump revela detalhes do momento em que foi atingido por tiro

O republicano cai atingido por um tiro de raspão - (crédito: Getty Images via AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump afirmou ter sido atingido por uma bala na orelha direita durante o tiroteio em um comício na Pensilvânia, neste sábado (13/7). Ele também deu detalhes do momento do atentado. "Eu soube imediatamente que algo estava errado porque ouvi um som de zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a pele", disse Trump, que não ficou gravemente ferido, em seu site Truth Social. "É impressionante que um ato como esse possa acontecer em nosso país", completou o candidato à presidência.

Na mensagem, Trump ainda agradeceu ao Serviço Secreto dos EUA e às autoridades pela "rápida resposta ao tiroteio". "Quero estender minhas condolências à família da pessoa morta no comício, e também à de outra que ficou gravemente ferida", escreveu. Segundo ele, nada se sabe sobre o atirador.

Donald Trump realizava um comício em Butler, na Pensilvânia, quando o evento foi interrompido por sons de tiros. Vídeos mostram o momento em que os supostos disparos são ouvidos. Trump levou a mão à orelha e se abaixou em seguida, junto de apoiadores que apareciam ao fundo da gravação. Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa ferida e sobre a que morreu atingida pelos disparos.













O público foi evacuado do local pouco tempo depois. O suspeito de ter efetuado os disparos foi morto, segundo o promotor público do condado de Butler, Richard Goldinger. O espectador ferido está internado no hospital, em estado grave.

Com informações da AFP