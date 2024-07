Foto captura trajeto de bala disparada contra Donald Trump

Registro foi feito por fotógrafo do The New York Times - (crédito: Doug Mills/The New York Times)

Uma foto publicado pelo jornal The New York Times capturou o momento exato em que uma bala disparada contra Donald Trump se aproxima do ex-presidente. A imagem foi feita pelo fotógrafo Doug Mills, que trabalhava fazendo a cobertura fotojornalística do evento.

Para analisar as imagens, o NY Times convidou o agente especial aposentado do FBI Michael Harrigan, que confirmou que é possível que Mills tenha capturado o projétil em movimento. “Dadas as circunstâncias, se isso não mostra a trajetória da bala no ar, não sei o que mais seria”, afirmou.

Segundo o agente, o ângulo da bala parece baixo para ter passado pela orelha do então candidato. No entanto, é possível que a foto tenha capturado algum dos disparos feitos pelo autor.

“A maioria das câmeras usadas para capturar imagens de balas em voo trabalha em altíssima velocidade, normalmente não utilizadas para fotografia regular, então, capturar uma bala em uma trajetória lateral, como visto naquela foto, seria um tiro em um milhão e quase impossível de capturar, mesmo se alguém soubesse que a bala estava vindo”, explicou.

De acordo com o jornal, Mills estava utilizando uma câmera da Sony com capacidade para capturar imagens em até 30 quadros por segundo e utilizava a velocidade do obturador em 1/8.000 de segundo, configuração classificada pelo site como "extremamente rápido para os padrões da indústria".