Toronto é atingida por enchentes após fortes chuvas

Em um intervalo de três horas, Toronto, no Canadá, foi atingida por três tempestades na terça-feira (16/7). Segundo o jornal local CTV News, são esperados 71,6 milímetros de chuva durante todo o mês, mas Toronto já registrou 96 milímetros de chuva até então.

"Julho é normalmente o segundo mês mais chuvoso. Bem, tivemos 25 por cento a mais de chuva em três horas do que normalmente teríamos em todo o mês de julho com todas as tempestades e sistemas que passaram por lá", disse o meteorologista Dave Phillips.

As chuvas em Toronto chegaram a afetar até mesmo o rapper Drake, que teve a mansão inundada. Drake apareceu, nas redes sociais, segurando uma vassoura ao mostrar uma água marrom invadindo a residência.

Drake's Home after the outbreak of the flood in Toronto.

Drake: this better be Espresso ?? ???? pic.twitter.com/zwnw3ETzn7