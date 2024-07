Drake tem mansão inundada pela chuva no Canadá

Nem a fortuna do rapper Drake conseguiu deter a água da chuva. Na última terça-feira (16), a mansão do artista foi inundada após um forte temporal em Toronto. A cidade vem enfrentando inundações nos últimos meses e chegou a bater recorde com a maior inundação desde 1941.

Sem especificar se as imagens são de sua casa, o artista canadense surpreendeu aos fãs e seguidores ao compartilhar o exato momento em que a mansão, avaliada em mais de R$ 400 milhões de reais, é tomada por uma forte correnteza.

Nas imagens, Drake aparece segurando uma vassoura ao mostrar uma água marrom invadindo a residência. Na legenda, o cantor escreveu: "É melhor que isso seja um Espresso Martini - uma mistura com drinque à base de café -", brincou ele.

Segundo a BBC, meteorologistas afirmam que isso aconteceu por causa de três grandes tempestades que caíram sobre a cidade. De acordo com o governo canadense, o volume de chuvas em Toronto na terça-feira quebrou o recorde em um só dia estabelecido em 1941.

Na web, internautas comentaram sobre o ocorrido. "Infelizmente nem Rico e nem pobre escapa da força da natureza! Infelizmente o ser humano esta acabando cada vez mais com a natureza", pontuou um seguidor. "A Natureza continua mandando os seus sinais", frisou outro.

Se inunda la casa de Drake ???????



A través de redes sociales el cantante #Drake compartió imágenes de su casa, ubicada en #Canadá, la cual se inundó.



Cabe mencionar que en las últimas horas se han registrado lluvias torrenciales, principalmente en ... pic.twitter.com/xyKozSkmoW — ¿Qué Pasa? (@quepasa_oficial) July 17, 2024