Biden testa negativo para covid-19 e fará pronunciamento na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou negativo para a covid-19, informou o médico do líder democrata, Kevin O'Connor, em carta à Casa Branca. Biden estava isolado em Delaware desde a semana passada, quando foi diagnosticado com a doença.

Segundo O'Connor, Biden melhorou dos sintomas. "Durante o curso de sua infecção, ele nunca manifestou febre e seus sinais vitais permaneceram normais, incluindo oximetria de pulso", disse

Dois dias após desistir de buscar a reeleição, o presidente dos Estados Unidos informou que fará um discurso na quarta, às 21h (pelo horário de Brasília), na Casa Branca, para tratar do assunto.

"Vou me pronunciar à nação, do Salão Oval, sobre o que está por vir e sobre como vou terminar o trabalho para o povo americano", disse o presidente, em publicação no X (antigo Twitter). Na segunda-feira, 22, Biden discursou para integrantes da campanha em uma chamada telefônica em evento em Delaware.

O democrata reforçou apoio à vice-presidente americana, Kamala Harris, e garantiu que permanecerá na ativa até o final do mandato, em janeiro do ano que vem.