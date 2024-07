Autor de atentado contra Trump pesquisou detalhes de assassinato de Kennedy

Homem que tentou matar o candidato e ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump procurou detalhes sobre o assassinato do presidente John F. Kennedy, em 1963. Segundo informações reveladas por Christopher A. Wray, diretor do FBI, Thomas Matthew Crooks teria pesquisado "Quão longe Oswald estava de Kennedy?" uma semana antes.

A informação revelada ao Comitê Judiciário da Câmara pode indicar que o autor já estava planejando o tiroteio contra Trump. Wray também apontou que as buscas de Crooks na internet teriam se tornado “muito focadas no ex-presidente Trump e neste comício”.

Em 6 de julho, o autor dos disparos fez a inscrição para participar do comício de Trump em Butler, na Pensilvânia, quando ocorreu o atentado. Segundo o diretor do FBI, Crooks também visitou o local do evento três vezes antes do evento. Na terceira visita, ele chegou a pilotar um drone sobre a região por cerca de 11 minutos.