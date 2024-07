Kamala discursa para professores e diz que armas serão proibidas em escolas

Buscando o apoio do sindicato dos professores, Kamala enalteceu o trabalho da classe e falou sobre a importância de projetos voltados à educação do país - (crédito: AFP)

A vice-presidente dos Estados Unidos e provável candidata à presidência dos Estados Unidos pelo partido Democrata Kamala Harris discursou em uma convenção de professores no Texas, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (25/7). Buscando o apoio do sindicato dos professores, Kamala enalteceu o trabalho da classe e falou sobre a importância de projetos voltados à educação do país.

"O que eu sei em primeira mão, é que nossos professores e professoras e todos os membros da Federação dos Professores são visionários. O seu trabalho é o futuro, vocês enxergam o potencial de cada criança", disse Kamala Harris.

Kamala também comparou os projetos de campanha com os da oposição, liderada por Trump: "Nós precisamos de vocês mais do que nunca. Hoje enfrentamos a escolha entre duas visões de futuro diferentes: uma focada no futuro e outra no passado, e nós estamos focando no futuro".

Provável candidata à Casa Branca, a atual vice-presidente dos EUA falou sobre futuros projetos voltados à crianças e idosos. Kamala também falou sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo e aborto.

De acordo com ela, o governo irá "proteger os professores da discriminação" e "restaurar a liberdade de uma mulher sobre as decisões sobre o próprio corpo". Também será proibido o uso de armas dentro das escolas.

Kamala vêm sendo apontada como substituta de Joe Biden, presidente do país que desistiu da disputa presidencial no domingo (21/7). Com grande aprovação entre os democratas, parece certo que ela será a candidata democrata — mas ainda não foi confirmado.