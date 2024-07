Harris diz a Netanyahu que não ficará calada sobre Gaza e exige cessar-fogo

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, se reuniu com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, nesta quinta-feira (25/7). Ela exigiu ao premiê um cessar-fogo em Gaza e disse que "não ficará calada" diante o sofrimento na região.

Em coletiva de imprensa após o encontro, Harris afirmou que demonstrou a Netanyahu preocupações sérias com a situação humanitária no território palestino e insistiu na negociação de um cessar-fogo, já proposto por Biden.

Assim como o presidente, Kamala alegou que Israel tem o direito de se defender do ataque do Hamas em outubro de 2023. Porém, ela ressaltou que muitos civis inocentes estão morrendo no conflito.

"Não podemos desviar o olhar diante dessas tragédias. Não podemos permitir que fiquemos insensíveis. Eu não ficarei calada", declarou.

De acordo com Harris, ela se reuniu com famílias de reféns norte-americanos que estão sob o poder do Hamas. A vice-presidente acrescentou que o governo dos Estados Unidos está trabalhando para trazer as vítimas de volta para casa.

Kamala saiu da coletiva sem responder perguntas de jornalistas.

Netanyahu não comentou o encontro com Harris, mas o gabinete dele publicou uma foto da reunião em uma rede social.

O primeiro-ministro israelense deve ser reunir com o candidato republicano Donald Trump na sexta-feira (26/7).