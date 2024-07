Obama declara apoio à Kamala: "Seria uma fantástica presidente dos EUA"

O ex-presidente Barack Obama compartilhou, na manhã desta sexta-feira (26/7), detalhes da ligação que fez à vice-presidente presidente e provável candidata democrata Kamala Harris. Ele e a ex-primeira dama Michelle anunciaram apoio à Kamala para as eleições presidenciais de novembro.

"No início desta semana, Michelle e eu ligamos para nossa amiga Kamala Harris. Dissemos a ela que achamos que ela seria uma fantástica presidente dos Estados Unidos e que ela tinha todo o nosso apoio. Neste momento crítico para o nosso país, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que ela ganhe em novembro. Esperamos que você se junte a nós", escreveu Obama.



Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she'll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we're going to do everything we can to make sure she wins in…