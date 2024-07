Obama elogia desempenho de Kamala em campanha: "Um ótimo começo"

O ex-presidente Barack Obama e a vice-presidente Kamala Harris, como candidata democrata, têm mantido conversas frequentes, desde a confirmação do nome dela na corrida à Casa Branca. A correligionários, Obama confirmou seu apoio incondicional à Kamala e planeja fazê-lo em público embora não tenha definido o momento ainda, segundo a NBC News. De acordo com a emissora, o ex-presidente elogiou o desempenho da democrata, afirmando que ela "teve um ótimo começo". De acordo com aliados, ele se mantém discreto para evitar constrangimentos ao presidente Joe Biden.

"Acho que o endosso (de Obama a Kamala) será um símbolo da unificação do Partido Democrata. Mas não creio que isso terá consequências significativas. Em relação às pesquisas de intenção de votos, é muito cedo, é preciso esperar mais uma ou duas semanas", afirmou Alex Keyssar, professor de história e política social da Universidade de Harvard. "É um grande impulso. Você soma isso à enorme arrecadação de fundos, alcançada nos últimos dias, e Harris está em uma ótima trajetória. Ela está ganhando entre os progressistas", acrescentou Farida Jalalzai, cientista política do Instituto Politécnico e Universidade Estadual da Virgínia.

A primeira conversa de Obama e Kamala foi domingo à noite, desde então seguem se comunicando. Também no domingo, o ex-presidente divulgou uma declaração em apoio à decisão do presidente Joe Biden de se retirar da disputa eleitoral. Ele é um dos últimos democratas a endossar o nome de Kamala, uma vez que outros líderes do partido se apresentaram para apoiá-la publicamente.

De acordo com a NBC News, assessores de Obama e Kamala discutem a possibilidade de os dois comparecerem juntos a eventos de campanha. Eles também articulam uma manifestação pública da ex-primeira-dama Michelle Obama, que apoia a candidatura de Kamala. "O presidente Obama está ansioso para ajudar os democratas ", disse à NBC News Eric Schultz, um conselheiro sênior de Obama.

No passado, Kamala foi uma das primeiras apoiadoras de sua campanha de 2008 e recebeu um papel de oradora em sua convenção de nomeação de 2012. Obama fez campanha para a democrata quando ela concorria para procuradora-geral na Califórnia e a apoiou quando ela disputou uma vaga ao Senado em 2016.

Kamala ontem buscou votos em uma das principais forças políticas dos Estados Unidos, os professores. Ela participou da convenção da Federação Americana de Professores, em Houston, no Texas, que reúne cerca de 2 milhões de integrantes. Tradicionalmente, o Partido Democrata, nas eleições, busca apoio dos sindicatos.

"Quando os sindicatos são fortes, a América é forte", disse a democrata, segundo o New York Times. Dirigindo-se aos professores, ela discursou: "Queremos proibir armas de assalto e eles querem proibir livros", disse Kamala. "Vocês conseguem imaginar?." Em seguida, ela acrescentou: "Hoje, enfrentamos uma escolha entre duas visões muito diferentes para nossa nação: uma focada no futuro e a outra focada no passado. Estamos lutando pelo futuro."

No contra-ataque, o republicano Donald Trump acusa Obama e a democrata Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Representantes, de "expulsarem" Biden da disputa eleitoral. "Eles o expulsaram, entre Pelosi, Obama e outros", disse o candidato republicano às eleições presidenciais de novembro, em entrevista por telefone à Fox News. "Nos bastidores (...) foram brutais", acrescentou, mantendo o discurso duro contra os democratas. (R.C.)