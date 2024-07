No dia da abertura das Olimpíadas, trens são alvo de ataque coordenado em Paris

Cerca de 800 mil passageiros devem ser impactados diretamente com o ataque às linhas dos trens em Paris - (crédito: Thibaud MORITZ / AFP)

A operação de trens de alta velocidade foi afetada na manhã desta sexta-feira (26/7) em Paris após uma série de ataques durante a madrugada.

A SNCF, empresa responsável pela operação dos trens na capital francesa, Paris, informou na manhã desta sexta-feira que foi alvo de ataques coordenados simultâneos de intenção maliciosa durante a madrugada. Com isso, a operação das linhas de trem de alta velocidade foi afetada especialmente em LGV Atlantique, Nord & Este e Gare Montparnasse. O LGV Sudeste não foi afetado, no local, um ataque malicioso foi frustrado.

Pela manhã, centenas de passageiros ficaram presos nas estações e aguardavam informações sobre como poderiam se deslocar pela capital. A previsão é que cerca de 800 mil pessoas sejam afetadas diretamente.

Conforme nota publicada pela SNCF os ataques fizeram com que um grande número de viagens fosse desviada ou cancelada. A empresa pede que os passageiros que podem, evitem sair de casa hoje, e garante que os bilhetes referentes às viagens que foram afetadas serão remarcados ou reembolsados.













O ataque ocorre no dia em que está prevista a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Na tarde desta sexta-feira (26/7) um grande desfile de barcos com as 85 delegações participantes das Olimpíadas realizarão um desfile náutico pelo rio Sena, contemplando os principais pontos turísticos da capital francesa.

Um forte esquema de segurança foi montado em Paris, o que tem impactado a rotina de quem vive na capital francesa. Mais de 1.700 policiais de 44 países atuam na segurança da região. A Polícia Federal brasileira (PF) é parte integrante do grupo internacional de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris. Segundo a corporação, a convite do governo da França, 20 policiais brasileiros que se concentram em três frentes: segurança pública, cooperação internacional e atividades de inteligência, com o objetivo de prevenir e reprimir o terrorismo.