Aeroporto é evacuado por "razões de segurança" na França

O aeroporto de Basileia-Mulhouse foi evacuado na manhã desta sexta-feira (26/7) por "razões de segurança". O local é situado na França, perto da fronteira com a Suíça. "Por razões de segurança, o terminal teve que ser evacuado", comunicou o aeroporto.

Duas horas depois, o aeroporto informou que foi reaberto e que as operações de voo estão reiniciando gradualmente. "Os passageiros devem entrar em contato com sua companhia aérea para obter informações sobre seu voo. Desejamos-lhe uma viagem segura e feliz", disse.

26/07/2024 - 10:54



