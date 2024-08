Ataque a facadas deixa dois mortos e dois feridos em Israel

Socorristas israelenses limpam sangue no local de um suposto ataque de facada em Holon, no subúrbio ao sul de Tel Aviv, em 4 de agosto de 2024. Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas no ataque, o serviço médico de emergência de Israel disse o serviço, com a polícia relatando que um suspeito palestino foi "neutralizado" - (crédito: GIL COHEN-MAGEN / AFP)

Um ataque a facadas matou duas pessoas e deixou outras duas feridas neste domingo (4/), em Holon, próximo a Tel Aviv, Israel. As informações foram confirmadas serviços de emergência israelenses. Conforme noticiado pela mídia israelense, as vítimas eram um casal. Além disso, um homem de 68 anos sofreu ferimentos graves, enquanto um jovem de 26 anos apresentava um quadro estável, segundo dados de Magen David Dom, correspondente israelense da Cruz Vermelha.

Magen descreveu o evento como um "atentado terrorista complexo e desafiador", ressaltando que as vítimas estavam distribuídas em três locais distintos, a cerca de 500 metros uma da outra.

Esse ataque ocorre em um momento de elevada tensão em Israel e na região, em meio a ameaças de retaliações do Irã, do grupo palestino Hamas e da milícia libanesa Hezbollah em resposta aos assassinatos de seus líderes. Na terça-feira (30/7), um ataque em Beirute resultou na morte do comandante militar do Hezbollah, Fuad Shukr, por forças israelenses.

No dia seguinte, o líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto em um ataque não atribuído em Teerã. Após o incidente, o hospital Wolfson, localizado em Holon, informou que dois feridos, uma mulher de 66 anos e um homem de 80, não resistiram e faleceram.

Em comunicado, a polícia informou que o suspeito do "suposto ataque terrorista", que é palestino, reside na Cisjordânia ocupada. Ele foi rapidamente "neutralizado" por um agente que se dirigiu ao local. O centro médico Shamir, em Holon, anunciou que o indivíduo chegou ao hospital em estado crítico e não resistiu.



Itamar Ben Gvir, ministro israelense da Segurança Nacional, visitou o local do ataque e mencionou as tensões regionais desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro. "Nossa guerra não é apenas contra o Irã, mas também aqui nas ruas, e esta é exatamente a razão pela qual armamos a população israelense com mais de 150 mil licenças de armas", disse Ben Gvir à imprensa.

*Com informações da AFP