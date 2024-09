Rainha Camilla revela estado de saúde de Rei Charles III após tratamento de câncer

Durante uma visita ao Dyson Cancer Centre, a Rainha Camilla revelou que o Rei Charles III, em tratamento de câncer nos últimos sete meses, está "indo muito bem". A monarca, que inaugurou o novo prédio do Royal United Hospital em Bath, destacou que o rei, diagnosticado em fevereiro, tem progredido positivamente com seu tratamento semanal. Apesar de ter tirado uma licença dos deveres reais, Charles já retomou compromissos e passou o verão em Balmoral com Camilla.

O Dyson Cancer Centre, inaugurado oficialmente pela rainha, começou a atender pacientes em abril, após um investimento de £50 milhões, e oferece uma ampla gama de serviços, incluindo pesquisa, quimioterapia, radioterapia e uma enfermaria com 22 leitos. O centro foi construído com o apoio de doações públicas e governamentais, beneficiando mais de 500.000 pessoas no sudoeste da Inglaterra.

Camilla, durante sua visita, reforçou a importância do centro e o apoio contínuo ao Rei Charles enquanto ele avança em sua recuperação. A cerimônia de inauguração contou com a presença de responsáveis pela construção e apoiadores do projeto, culminando na revelação oficial de uma placa para marcar a ocasião.

Os preparativos para a turnê de outono do rei e da rainha pela Austrália e Samoa já estão em andamento, demonstrando o comprometimento de Charles em retomar suas atividades, enquanto continua sua batalha contra o câncer.

