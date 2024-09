Instagram lançará perfis para menores de 16 anos; veja o que muda

A conta no Instagram para adolescentes também contará com um recurso que permitirá selecionar os tópicos que mais desejam ver na aba "Explorar" e em suas recomendações, para que possam se concentrar nos conteúdos "positivos" que mais gostam - (crédito: Katka Pavlickova/Unsplash)

Adolescentes menores de 16 anos terão perfis no Instagram orientados pelos pais. A mudança foi anunciada, nesta terça-feira (17/9), pela Meta — empresa que, além da rede social de compartilhamento de fotos e vídeos, controla plataformas como o Facebook, Threads e WhatsApp.

O que muda

Com o anúncio de perfis para adolescentes, as contas destinadas aos menores de 16 anos terão proteções integradas que limitam quais contas poderão contatá-los. Além disso, haverá limitações no tipo de conteúdo visto por adolescentes no ambiente da rede social.

De acordo com a Meta, o processo de inclusão dos perfis desses jovens à conta de adolescente será feito de forma automática pela empresa. Caso o dono do perfil queira flexibilizar as configurações, a Meta exigirá permissão dos país.

A conta no Instagram para adolescentes também contará com um recurso que permitirá selecionar os tópicos que mais desejam ver na aba "Explorar" e nas recomendações, para que possam se concentrar nos conteúdos "positivos" que mais gostam.

O recurso, chamado "Conta Teen" ou "Conta Adolescente" estará disponível no Brasil a partir de janeiro de 2025.

Resumo das mudanças

Contas privadas: Nas contas privadas por padrão, os adolescentes precisam aceitar novos seguidores e as pessoas que não os seguem não podem ver o seu conteúdo ou interagir com eles;

Restrições de mensagens: Os adolescentes serão colocados nas configurações mais rígidas de mensagens, de modo que só poderão receber mensagens de pessoas que sigam ou com quem já estejam conectados;

Restrições de conteúdo sensível: Os adolescentes serão automaticamente incluídos nas configurações mais restritivas do nosso controle de conteúdo sensível, que limita o tipo de conteúdos delicados (como aqueles que mostram pessoas brigando ou que promovam procedimentos estéticos) que os adolescentes veem nas abas Explorar e Reels, por exemplo;

Interações limitadas: Os adolescentes só podem ser marcados ou mencionados pelas pessoas que sigam. Também ativaremos automaticamente a versão mais restritiva do nosso recurso anti-bullying, as palavras ocultas, para que palavras e frases ofensivas sejam filtradas dos comentários e solicitações de DMs dos adolescentes;

Lembretes de limite de tempo: Os adolescentes receberão notificações solicitando que saiam do aplicativo após 60 minutos de uso todos os dias;

Modo noturno: O modo noturno será ativado entre 22h e 7h, silenciando as notificações durante a noite e enviando respostas automáticas nas DMs.