Viralização enganosa: vídeo de idoso "com 188 anos" agita as redes sociais

Nesta semana, um vídeo de um senhor indiano viralizou nas redes sociais. Em postagem na rede social X, um usuário, identificado como Concerned Citizen, afirmou que o idoso tinha 188 anos.

No entanto, a própria plataforma emitiu um aviso em resposta à postagem, informando que o idoso em questão é Siyaram Baba, vive em Madhya Pradesh, na Índia, e tem cerca de 110 anos. As informações são do portal NDTV. A postagem que viralizou não foi acessada pelo Correio, pois o X ainda continua suspenso no Brasil.

O vídeo que circulou pelas redes sociais mostra o idoso caminhando com uma bengala de apoio e sendo ajudado por outros dois homens.

Segundo o livro dos recordes, o Guiness Book, o homem mais velho do mundo vivo é o britânico John Tinniswood, que tem 112 anos. Ele conquistou esse posto em 2 de abril de 2024, após o falecimento do venezuelano Juan Vicente Pérez Mora, aos 114 anos e 311 dias.