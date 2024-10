Arqueólogos encontram espada de 3 mil anos com insígnia de faraó egípcio

Espada de bronze com insígnia do faraó Ramsés II - (crédito: Reprodução: Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito)

Durante uma escavação em um acampamento militar em Tell Al-Abqain, ao noroeste do delta do Nilo, arqueólogos encontraram uma espada com uma insígnia do faraó Ramsés II. As informações são do Ministério de Turismo e Antiguidades do Egito. A peça, que possui cerca de 3.000 anos, é feita de bronze e, mesmo com o passar do tempo, continuou brilhante após a limpeza de detritos.

Ramsés II foi um dos faraós mais famosos e poderosos do Egito. É o responsável por liderar o país por 66 anos, de 1279 a.C a 1213 a.C, feito que talvez nenhum outro faraó tenha conseguido. Embora a Bíblia não evidencie o nome do faraó que governava o Egito naquela época, pesquisadores acreditam que ele era o líder do Egito que escravizou o povo israelita na história de Moisés, no livro de Êxodo.

Um fato curioso é que a espada foi encontrada em uma zona militar ao invés de uma tumba sagrada, o que leva a crer que ela pertenceu a um oficial importante de Ramsés II. O complexo militar, construído no período do Novo Império, também abrigava outros objetos dos soldados.

O secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, Mohamed Ismail Khaled, disse à imprensa que o forte era um dos pontos de concentração do exército egípcio para proteger as fronteiras, tanto de ataques por terra como por mar. Além de armas, o lugar também contava com potes de cerâmica para armazenar comida e vestígios de animais mortos.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes