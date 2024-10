Israel divulga vídeo do disparo de tanque que matou líder do Hamas

As Forças de Defesa de Israel (IDF) divulgaram, nesta sexta-feira (18/10), um vídeo com uma imagem aérea de um tanque de guerra disparando contra o prédio em que estavam Yahya Sinwar, líder do grupo terrorista Hamas, e mais três extremistas, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza. A operação eliminou Sinwar, mentor do massacre de 7 de outubro de 2023, quando 1,2 mil pessoas foram executadas no sul de Israel e 251, sequestradas e levadas para o território palestino.

Veja o vídeo do disparo

A Brigada Nahal e a Brigada 828 (Bislach) atuavam na área sob o comando da Divisão de Gaza, no sul do enclave palestino. Na última quarta-feira (16}, tropas da Brigada 828 identificaram suspeitos no bairro de Tal Al-Sultan. De acordo com as IDF, durante varreduras, as tropas enfrentaram terroristas, sofreram disparos e foram atingidas por granadas. A nota afirma que os soldados revidaram, atingindo os terroristas, que se dividiram em dois prédios da área. As IDF também publicaram vídeo com imagens das varreduras feitas pelas tropas na área onde Sinwar foi morto.

Os edifícios foram atingidas com artilharia disparada por tanques, e os terroristas foram mortos. Na manhã de quinta-feira (17), os soldados israelenses fizeram varreduras e identificaram o corpo de Sinwar entre os escombros. As IDF esclareceram que operações anteriores eliminaram centenas de terroristas e cercaram Sinwar, preparando o terreno para sua eliminação.