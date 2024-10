Atriz de "One tree hill" perdeu R$ 11 milhões em seita religiosa

A atriz Bethany Joy Lenz, a Hailey da série One tree hill (ou Lances da vida, no Brasil), revelou que passou 10 anos sendo controlada por uma seita religiosa que a afastou da carreira e a colocou em um casamento arranjado. A americana, que foi estrela de um dos programas de TV mais populares dos Estados Unidos, fez as revelações no podcast Call Her Daddy. O assunto também aparece no seu livro de memórias, que será lançado em 22 de outubro.

“Eu fui com uma amiga para o estudo da bíblia em um sábado à noite. Foi uma transição lenta. Demorou cerca de um ano. Ele [líder do culto] começou a passar mais tempo com a gente. Ele começou a investir na vida dos membros do grupo. Não era um junte-se a nós, coloque este manto e vamos para a floresta juntos”, contou.

Bethany Joy Lenz interpretou Hailey em 'One tree hill' Reprodução / AFP

Segundo a atriz, o líder da seita começou a ganhar cada vez mais influência sobre os membros. Na ocasião, Bethany estava no elenco da série, o que considerou ser o auge de sua fama. Com a manipulação psicológica e o controle financeiro, ela acabou isolada dos amigos e da família, além de ter perdido muito dinheiro. “Eles tiraram US$ 2 milhões (mais de R$ 11 milhões) de mim. Eu desapareci por 10 anos", revelou.

Bethany disse também que viveu um casamento arranjado. Ela não citou com quem manteve o relacionamento. No entanto, ela só foi casada com o músico Michael Galeotti, entre 2005 e 2012, com quem tem uma filha, Rose.

"Nós não tínhamos muito em comum. Não houve muito estímulo intelectual. Tornou-se esse tipo de situação arranjada. Porque eu estava tão desinteressada, fui então convidada a seguir um cronograma. É o seu trabalho como esposa, suas emoções vão se alinhar”, apontou.

Em outra entrevista, dessa vez à revista People, ela contou que seus colegas de elenco perceberam sua mudança de comportamento conforme ela se envolvia na seita. Mas que ela se negava a admitir que havia algo errado.

"Eu pude ver isso em seus rostos (...) mas eu justificaria, tipo, 'eu não poderia estar em uma seita. É só que tenho acesso a um relacionamento com Deus e com as pessoas de uma maneira que todo mundo quer, mas eles não sabem como conseguir isso'”, refletiu.

One tree hill foi exibida na TV americana entre 2003 e 2012. No Brasil, com o nome de Lances da vida, a série foi ao ar pelo SBT ainda nos anos 2000, se tornando uma queridinha do público tupiniquim.

A trama gira em torno dos meio-irmãos Lucas e Nathan Scott, que compartilham apenas o pai e o talento para o basquete, mas vivem realidades completamente diferentes. As nove temporadas da atração estão disponíveis no Prime Vídeo.