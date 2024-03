A Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou, nesta segunda-feira (4/3), uma decisão judicial que exclui Donald Trump das eleições 2024 no Colorado. O ex-presidente era acusado de insurreição, com base na seção 3 sob a 14ª emenda, que o considerou envolvido em ações que levaram à tomada do Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A Constituição proíbe o exercício de cargo público de alguém envolvido com "insurreição" ou "rebelião".

A decisão foi divulgada na véspera da Superterça, dia em que 16 estados e o Colorado realizarão, juntos, uma votação para escolher o candidato republicano que querem ver na corrida presidencial. Trump, então, vai continuar como candidato nas primárias em disputa com Nikki Haley.



Por meio das redes sociais, Trump fez uma publicação comemorando a decisão. “Grande vitória para a América”, escreveu.



A votação no tribunal foi unânime, contando com nove votos, sendo três pertencentes a juízes nomeados por Trump no tempo do mandato.



*Estagiária sob supervisão de Talita de Souza