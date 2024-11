Mortes por enchentes na Espanha chegam a 205; cidades estão sem água e comida

Nas redes sociais, voluntários de Valência estão se organizando para ajudar as áreas mais atingidas - (crédito: JOSE JORDAN / AFP)

O serviço de emergência da Generalidade de Valência atualizou nesta sexta-feira (1º/11) o número de mortes causadas pelas enchentes que assolam a cidade: 202. Outras duas vítimas foram localizadas em Castela de La Mancha e uma em Andaluzia, totalizando 205.

Os moradores estão sem água e alimentos. As estradas estão com problemas e interdições, o que dificulta a chegada de mantimentos. Foram mobilizados 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) de forma emergencial pelo governo de Valência, a fim de reconstruir as rodovias atingidas pela enchente.

As cidades nas províncias de Valência e Castellón permanecem em situação de emergência número 2. No entanto, os alertas meteorológicos passaram para o nível amarelo.

Ainda há municípios sem fornecimento de energia elétrica, como Chiva, que também está sem sinal de telefone e sem água.

























Nas redes sociais, voluntários de Valência estão se organizando para ajudar as áreas mais atingidas. Eles pedem água (para consumo próprio e distribuição), alimentos que não precisem ser cozidos, botas e luvas para a limpeza de água e lama, carregadores portáteis carregados, velas, entre outros itens.

O governo, por sua vez, solicitou aos voluntários que não fossem às áreas afetadas "porque as estradas estão em colapso e os serviços de emergência não têm acesso". A publicação foi realizada no X. Nos comentários, pessoas questionaram a fala do governo, argumentando que o envio de serviços de emergência é insuficiente.

A Ministra da Defesa, Margarita Robles, informou à televisão espanhola TVE que há 1.700 militares envolvidos nos trabalhos de resgate e que o número pode aumentar conforme a necessidade.