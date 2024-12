Asteroide segue em direção a Sibéria nesta terça, mas deve se desintegrar na atmosfera

Um asteroide foi avistado entrando em rota de colisão com a Terra e passará pelo céu do norte da Sibéria na tarde desta terça-feira (3/12). Segundo a Agência Espacial Europeia, a rocha espacial tem 70 centímetros de diâmetro, por isso o impacto dela será inofensivo e provavelmente produzirá apenas uma bela bola de fogo no céu ao se desintegrar na atmosfera.

A small asteroid has just been spotted on a collision course with Earth. At around ~70 cm in diameter, the impact will be harmless, likely producing a nice fireball in the sky over northern Siberia around seven hours from now at ~16:15 +/- 05 min UTC (17:15 +/-5 min… pic.twitter.com/ie9yj0FHfB