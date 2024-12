População pede prisão do presidente da Coreia do Sul, após lei marcial

Imagens mostram a população em confronto com militares e pessoas de todas as idades fora de casa, em protesto à lei marcial - (crédito: JUNG YEON-JE / AFP)

Às 3h desta quarta-feira (4/12), de acordo com o horário da Coreia do Sul, legisladores sul-coreanos permaneciam dentro da Assembleia Nacional e afirmam que só vão sair quando o presidente suspender a lei marcial. Segundo a mídia local, não há movimentação na Casa Azul, residência oficial de Yoon Sukyeol, no momento. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

As ruas, ao contrário, estão tomadas pelo povo, principalmente em frente à Assembleia Nacional, como forma de protesto. Munidos de bandeiras, a população que antes entoava que a lei marcial fosse embora, pede agora para que Yoon Sukyeol seja impeachmado e até mesmo preso. People are now calling for President Yoon Suk Yeol to be imprisoned pic.twitter.com/sbE7bVtNYT — Raphael Rashid (@koryodynasty) December 3, 2024

Imagens mostram a população em confronto com militares e pessoas de todas as idades fora de casa. De acordo com relatos, mesmo durante a madrugada, milhares de cidadãos sul-coreanos enchem cada vez mais espaços públicos do país. Leia também: Militares dizem que lei marcial segue válida na Coreia do Sul

O Partido Progressista da Coreia do Sul anunciou, após sair da Assembleia, que “Yoon Sukyeol não é mais presidente do nosso país”. “??? ???? ?? ????? ???? ????.“ ???? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? pic.twitter.com/qsJsuHXqlL — ??? (@thejinboparty_) December 3, 2024

O diretor do Centro Militar de Direitos Humanos, esclareceu, no X, às 14h56 (2h56, horário da Coreia), que “algumas unidades da Marinha e da Força Aérea receberam ordens de suspender chamadas de emergência” e que “executivos estão voltando para casa”, mas que “o Exército não suspendeu as chamadas”. [??????? ??????]



?? ??, ?? ?? ??? ????? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ???? ?? ????, ??? ?? ??? ???? ?? ????.



??? ?? ?? ??? ???? ??????.

??? ??? ???, ??? ????? ??? ? ??… — ??? (@Taehoon_Lim) December 3, 2024