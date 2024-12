Presidente da Coreia do Sul suspende lei marcial e retira forças militares

O presidente da Coreia do Sul, Yoon Sukyeol, decidiu, na manhã desta quarta-feira (4/12 — no horário do país), suspender a declaração de lei marcial feita por ele seis horas antes. A decisão foi anunciada por meio de uma transmissão ao vivo do gabinete presidencial, às 4h27 da manhã, segundo o horário coreano. A medida havia sido anunciada por ele às 22h23 da noite anterior (10h23, no horário de Brasília).

"A partir das 23h da noite passada (horário coreano), declarei a lei marcial com uma vontade resoluta de salvar o país contra forças antiestatais que tentam paralisar as funções essenciais do país e colapsar a ordem constitucional da democracia liberal”, disse o chefe de Estado. “No entanto, devido a pedido da Assembleia Nacional para suspender a lei marcial há pouco tempo, as tropas destacadas para assuntos de lei marcial foram retiradas. Aceitaremos imediatamente as exigências da Assembleia Nacional através da reunião do Gabinete e suspenderemos a lei marcial."







Segundo ele, uma reunião de gabinete foi convocada imediatamente, mas, "como era de manhã cedo, o quórum para decisão ainda não foi alcançado; por isso, suspenderei a lei marcial o mais rápido possível". Por fim, pediu "à Assembleia Nacional que pare imediatamente com as ações ultrajantes que paralisam a função do Estado através de repetidos impeachment, manipulação legislativa e manipulação orçamental”.

Autoridades sul-coreanas pedem a responsabilização de Yoon Sukyeol, acusando-o de traição e pedindo a renúncia do presidente.

Retirada das tropas militares

Forças militares deixaram o estacionamento da Assembleia Nacional da Coreia do Sul, onde estavam desde o começo da madrugada (de acordo com o horário local), por volta das 3h30 desta terça-feira (3/12). É o que diz a agência de notícias sul-coreana Yonhap News.