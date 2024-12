Coreia do Sul: tropas sob ordem da lei marcial eram das Forças Especiais

A agência de notícias sul-coreana Yonhap News informou, na noite desta terça-feira (3/12), que as tropas militares que foram enviadas à Assembleia Nacional depois que o presidente da Coreia do Sul, Yoon Sukyeol, declarou lei marcial esta manhã (de acordo com o horário de Brasília) faziam parte do Comando de Operações Especiais.

As tropas entraram em confronto com parlamentares e com civis que protestavam do lado de fora da Assembleia Nacional. Segundo o portal sul-coreano, eles entraram no prédio em que estava sendo votada resolução que pedia a suspensão da lei marcial “quebrando janelas ou escalando por elas”.

Imagens feitas por repórteres da Yonhap capturaram, no uniforme utilizado pelos militares que invadiram o local a mando da lei marcial, a marca da unidade de Forças Especiais. Os soldados estavam munidos com rifles, óculos de visão noturna e outros equipamentos de camuflagem. A agência diz que o uniforme preto, utilizado por alguns dos militares, “é uma característica da Unidade 707, a unidade de elite das Forças Especiais”.

De acordo com a notícia, as tropas aparentemente se deslocaram da unidade até a Assembleia de helicóptero e outros veículos táticos.