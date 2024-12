Ídolos de K-Pop no Exército podem ter dispensa adiada por lei marcial

Kai, do EXO, V e RM, do BTS, e Jaehyun, do NCT, são alguns dos astros de K-pop que servem ao Exército sul-coreano neste momento - (crédito: Reprodução/Redes sociais)

Na Coreia do Sul, homens de 18 a 28 anos de idade são obrigados a se alistar para serviço militar e raros são os que conseguem dispensa — nem mesmo a maioria dos venerados ídolos de K-pop conseguem esse feito. Com o estabelecimento de medidas relacionadas à lei marcial declarada pelo presidente Yoon Sunkyeol nesta terça-feira (3/12), soldados que geralmente cumprem um período de 18 meses de serviço poderiam ficar mais tempo na ativa.

O portal sul-coreano Chosun reportou, cerca de duas horas após o anúncio do chefe de Estado, que soldados teriam recebido “notificação de adiamento de dispensa”. Apesar de nada ter sido dito a respeito, acredita-se que, com a suspensão da declaração, feita pelo presidente na madrugada desta quarta (4/12 — no horário do país), não será necessário que militares sirvam por mais tempo. Leia também: População pede prisão do presidente da Coreia do Sul, após lei marcial

Apesar disso, porém, o ex-presidente Moon Jaeil havia dito, por volta da 1h da manhã, para a população ter em mente “que é dever e missão dos militares neste momento se preparar para a crise de segurança causada pela declaração de uma lei marcial anticonstitucional”.

Saiba quem são os astros de K-pop que se encontram em serviço militar neste momento e poderiam ter a dispensa adiada caso a lei marcial não tivesse sido suspensa. Leia também: Veja tudo o que ocorreu durante as horas de lei marcial na Coreia do Sul

Seungyoon e Mino , do WINNER

Sem as medidas e as consequências da lei marcial, Seungyoon seria dispensado no próximo dia 19 de dezembro (data coreana; 18, no Brasil). Último do grupo WINNER a se alistar, ele iniciou os serviços militares no dia 20 de junho de 2023 e atualmente serve como soldado ativo.

Apesar de o colega de grupo Mino também estar em período de serviço ao Exército, ele atua como funcionário público, portanto deixa a instituição depois mesmo tendo se alistado antes. A saída dele está programada para acontecer no dia 23 de dezembro. Leia também: K-pop movimenta mais de R$ 3 milhões com varejo online

RM, Jungkook , V, Jimin e SUGA , do BTS

Os membros do grupo BTS se alistaram em períodos diferentes, mas devem deixar o Exército por volta de junho de 2025, caso nenhuma alteração devido à lei marcial aconteça. Dentre eles, RM, Jungkook, V e Jimin servem como soldados, enquanto SUGA atua como servidor público, por isso, independentemente de quaisquer medidas, será liberado mais tarde.

Os integrantes mais velhos do BTS, Jin e J-Hope, alistados antes dos demais, foram liberados das atividades militares em junho e outubro deste ano, respectivamente. Veja também: Fãs registram a saída de J-Hope, do BTS, do exército; veja vídeos

Sehun e Kai, do E XO

Kim Jongin, o Kai, do grupo EXO, começou o serviço militar no dia 11 de maio de 2023. Ele deve voltar à vida civil em fevereiro de 2025; enquanto o companheiro de grupo Sehun, último do EXO a se alistar, em dezembro de 2023, deve finalizar as atividades em setembro. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

WOODZ

Conhecido pelos fãs brasileiros como Luizinho, o solista WOODZ, que morou no Brasil durante a infância, serve às forças armadas da Coreia do Sul desde 22 de janeiro deste ano e deve encerrar as atividades militares em julho do ano que vem. Leia também: Doramas, animes e K-pop: uma conexão afetiva e cultural com a Ásia

Taeyong e Jaehyun , do NCT

Os integrantes Taeyong e Jaehyun, do grupo NCT, adentraram o Exército em abril e novembro deste ano, respectivamente.

Se forem contados 18 meses desde o início dos serviços, como é o esperado a não ser que algo excepcional aconteça, Tayong deve ser liberado em outubro de 2025, enquanto Jaehyun compõe o rol de artistas que deixam o Exército somente em 2026 — provavelmente em maio. Leia também: New Jeans anuncia saída de sua agência após série de disputas

Jeonghan , do Seventeen

Primeiro membro do Seventeen a se alistar, Jeonghan serve como servidor público desde setembro deste ano. Ele também deve voltar à vida civil em 2026, alguns meses depois do que voltaria se estivesse atuando como soldado. Leia também: Show extra do Stray Kids é anunciado em São Paulo; veja como comprar

Outros ídolos que servem a o Exército neste momento:

Jay, Chanwoo e Bobby, do iKON

Jooheon , Hyungwon e Kihyun (MONSTA X);

Gwangil (LUCY);

Dawon (SF9);