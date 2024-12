Mistério em Nova Jersey: FBI pede para população não atirar em drones

O Departamento Federal de Investigação (FBI) pediu formalmente à população do estado de Nova Jersey que não aponte lasers e nem atire contra os "drones misteriosos" avistados nos céus do estado. De acordo com o FBI, os lasers têm atrapalhado a visão de pilotos de aviões comerciais. Além disso, atiradores podem acabar disparando em uma aeronave com passageiros pensando se tratar de um Objeto Voador não Identificado (OVNI) — desde 2022, passou-se a usar a sigla UAPs, que em português significa fenômenos anômalos não-identificados.

"O FBI de Newark, a Polícia Estadual de Nova Jersey e dezenas de outras agências e parceiros responsáveis pela aplicação da lei têm investigado todas as noites durante várias semanas para rastrear operadores agindo ilegalmente ou com intenções perigosas", afirmou a entidade.

Nota do FBI sobre drones misteriosos (foto: Reprodução)

Em 18 de novembro, a Agência Nacional de Aviação dos Estados Unidos recebeu o primeiro relato de drones misteriosos nos céus do estado de Nova Jersey. Desde então, novos avistamentos foram reportados ao governo e se acentuaram nas duas últimas semanas.

Sem informações concretas, a população levantou teorias quanto à procedência dos drones: eles poderiam ser UAPs ou então seriam comandados por um outro país, como a China.

Segundo o FBI Newark, localizado na capital de Nova Jersey, os drones são normalmente confundidos com objetos familiares, como aeronaves tripuladas, satélites de órbita baixa ou planetas.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse na segunda-feira (16/12) que, dos mais de 5 mil alertas recebidos pelo governo de avistamentos, apenas 100 exigiram uma análise mais aprofundada. A maioria das aeronaves avistadas eram pilotadas, que estavam decolando ou pousando em grandes aeroportos, conforme as autoridades.

"Avaliamos que os avistamentos até o momento incluem uma combinação de drones comerciais legais, drones amadores e drones policiais, bem como aeronaves de asa fixa tripuladas, helicópteros e até estrelas que foram erroneamente relatadas como drones”, declarou Kirby.

Relatos publicados no X (antigo Twitter) afirma que os supostos drones têm o tamanho de carros e voam perto de lagos. Vídeos mostram os objetos sobrevoando os céus do estado. No entanto, muitas das gravações publicadas nas redes sociais mostram aviões pilotados, alegam especialistas.

“O cérebro das pessoas não é muito bom em julgar o quão grandes as coisas são no céu noturno. Você vê algo no céu, você ouviu histórias sobre serem drones, então você pensa que talvez seja um drone", defende o escritor científico Mick Wrest, famoso por desmascarar teorias da conspiração.