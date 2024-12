Trump afirma que governo sabe de onde vêm OVNIs nos EUA: "Algo estranho"

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre drones avistados no céu de Nova Jersey nas últimas semanas. Em coletiva de imprensa ocorrida nesta segunda-feira (16/12), o republicano disse que governo e militares têm conhecimento do que está acontecendo, mas preferem não informar a população. Trump classificou o fato como “estranho”.

“O governo sabe o que está acontecendo”, respondeu Trump quando perguntado sobre as aeronaves não tripuladas que circundam sobre o céu do estado norte-americano. Ele disse que as força militares dos EUA sabem de onde os drones decolam. “Se for de uma garagem, eles (os militares) podem ir direto para aquela garagem. Eles sabem de onde eles (os drones) vieram e para onde vão.”