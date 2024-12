Homem ganha US$ 30 na loteria, faz nova aposta e leva US$ 3 milhões

Na cidade de Radcliff, nos Estados Unidos, um homem que optou pelo anonimato faturou US$ 3 milhões — mais de R$ 18 milhões — em um único dia de sorte. O apostador ganhou US$ 30 em um bilhete de raspadinha da loteria estadual, e decidiu usar o dinheiro para apostar novamente — e conseguiu faturar a bolada milionária.

Segundo a estação de TV estadunidense WLKY, o ganhador adquiriu o bilhete premiado do jogo Break Fort Knox no dia 1º de dezembro. Ele descobriu o resultado no mercado onde realizou a compra: “Comecei a raspar o valor, vi o símbolo do dólar e o número três, e quase desmaiei", comenta à emissora.

Ainda desacreditado da conquista, o homem se certificou do valor ao escanear o bilhete pelo aplicativo oficial da loteria. O comunicado dizia “parabéns, você ganhou US$ 3.000.000, solicite na KLC (Kentucky Lottery Corporation)”.

Quitar dívidas, viajar e investir estão no topo da lista de metas do sortudo. O homem declarou em comunicado da loteria que sempre afirmou aos amigos e familiares que seria questão de tempo até vencer, mas nunca imaginou que realmente aconteceria.

Questão de sorte

O desafio do jogo Break Fort Knox é a combinação de números que podem resultar em prêmios que chegam ao valor máximo de 3 milhões de dólares, pagos em 20 parcelas anuais de US$ 150 mil ou em valor único reduzido.

O sortudo anônimo optou pelo pagamento único, reduzido em US$ 2,244 milhões. A quantia levada para casa após o desconto de impostos terminou em cerca de US$ 1,6 milhão, equivalente a quase R$ 10 milhões. O estabelecimento vendedor do bilhete premiado recebeu um bônus de US$ 22.440, ou R$ 139 mil, pela venda.

O prêmio de valor máximo é considerado raro – restando apenas um bilhete da sorte disponível até 15 de dezembro –, mas o jogo já rendeu outras vitórias significativas em 2024. Em abril, uma professora do estado americano de Indiana ganhou US$ 100 mil no mesmo jogo (cerca de R$ 621 mil).