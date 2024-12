Temporada 2 de "Round 6": "Um retorno muito bem-vindo a este mundo infernal'"

A brutal sátira coreana se tornou um fenômeno mundial quando foi ao ar pela primeira vez, em 2021. Seu retorno não é menos selvagem — e parece provável que repita o sucesso da estreia.

Em setembro de 2021, uma série de TV coreana incomum — uma alegoria para os males do capitalismo tardio — se tornou o sucesso global surpresa do ano.

Round 6 atraiu os espectadores — assim como os competidores no jogo no centro da trama — com cenários coloridos, guardas mascarados usando macacões rosa e competidores vestidos de forma fofa, com agasalhos verdes combinando, enquanto todos participavam de jogos infantis tradicionais coreanos. Então, a matança começou.

O sucesso da macabra série de terror em língua coreana foi um fenômeno de TV tão genuíno que continua sendo o programa mais assistido de todos os tempos na Netflix, com atualmente mais de 265 milhões de visualizações. É, sem dúvidas, o mais sangrento e violento do streamer também, com centenas de assassinatos horríveis e à queima-roupa.

No entanto, toda essa violência é necessária, argumentaria o criador e diretor Hwang Dong-hyuk, já que Round 6 é sua sátira brutal sobre a divisão de riqueza e a disparidade de classes na Coreia do Sul. Como ele e a Netflix descobriram, os temas por trás do horror distópico são universais, e a história grotesca foi um sucesso estrondoso em todo o mundo.

Uma temporada seguinte (e uma terceira) foram prontamente encomendadas. E agora, três anos depois, a sequência produzida causará arrepios na espinha, com seu lançamento não tão festivo um dia depois do Natal.

A primeira temporada é centrada em Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), um viciado em jogos de azar que se junta a outras 455 pessoas endividadas, que concordam em jogar uma série de jogos na esperança de ganhar algum dinheiro.

Mas eles se encontram presos em uma ilha, participando de jogos como bolinhas de gude — na frente de uma misteriosa plateia mascarada — com uma reviravolta mortal: se não vencerem, serão assassinados pelos guardas.

Esta seria uma história de terror direta, não fosse pelo enigma moral que pedia aos jogadores.

O prêmio em dinheiro sobe 100 milhões de wons coreanos (cerca de R$ 430 mil) toda vez que alguém é morto. Isso significa que os jogadores podem ganhar até 45,6 bilhões de wons (R$ 191 milhões), se forem os últimos a sobreviver. Uma proposta tentadora para o desesperado grupo reunido, que também é livre para deixar os jogos — mas apenas se a maioria decidir fazê-lo.

O final da primeira temporada viu Gi-hun "vencer" — se houver algum triunfo em escapar da morte, mas assistir a mais de 400 pessoas massacradas ao seu redor — e jurar descobrir quem realmente estava por trás dos jogos.

Getty Images Com humor e extrema violência, segunda temporada da série sul-coreana deve repetir sucesso da primeira

Atenção, os próximos parágrafos contêm spoilers.

A primeira vez que o vemos na nova temporada, é uma abertura fria e dura que instantaneamente remete aos altos níveis de gorecore da primeira temporada. Ele está nu em um banheiro público e sangrando, arrancando chips de rastreamento implantados em sua carne. Quando um garoto entra na sala, Gi-hun diz despreocupadamente: "Sinto muito... você poderia me dar cinco minutos?".

A risada levantada neste timing cômico perfeito de Jung-jae corta a tensão de forma acolhedora — esta segunda temporada é, sem dúvida, mais engraçada do que a última — e prepara o resto do episódio que, na maior parte, se inclina para o humor de Gi-hun recrutando o esquadrão da máfia de seus antigos agiotas.

Mas o público é embalado por uma falsa sensação de segurança com essa gangue cômica de capangas contratados por Gi-hun para vasculhar as estações do metrô de Seul. Eles estão tentando encontrar o recrutador, o homem de terno que joga o jogo ddakji num envelope e recruta jogadores para o Round 6. Quando o aceitam, o derramamento de sangue começa novamente. Você nunca mais poderá jogar Pedra, Papel, Tesoura da mesma forma.

Os episódios posteriores encontram Gi-hun puxado de volta para uma nova rodada do Round 6. Desta vez, porém, ele está lá para expor o líder dos jogos, o misterioso Front Man (Lee Byung-hun, em plena forma assustadora), que os espectadores reconhecerão da primeira temporada — um privilégio não concedido a Gi-hun, que é incapaz de fazer a conexão quando ele aparece disfarçado em outro lugar.

Com todos os concorrentes anteriores mortos, o diretor Hwang tem o luxo de ter uma lousa quase em branco para personagens da segunda temporada, e ele se concentrou em algumas histórias emocionantes dessa nova equipe heterogênea.

Há uma mãe e seu filho viciado em jogos de azar, ambos surpresos ao descobrir que o outro está lá, mulheres jovens vulneráveis, ex-fuzileiros navais, um influenciador de criptomoedas e um rapper ameaçador e viciado em pílulas (em um belo easter egg para os fãs de música coreana, interpretado com entusiasmo pelo rapper Choi Seung-hyun, também conhecido como T.O.P.), que perdeu todo o seu dinheiro após comprar uma criptomoeda recomendada pelo influenciador mencionado.

Desta vez, no entanto, há também a história de uma mulher desesperada, No-eul (a silenciosamente intensa Park Gyu-young) que escapou da Coreia do Norte, mas foi forçada a deixar seu bebê: a revelação de que ela é uma das guardas adiciona uma camada extra de intriga inteligente a esta fábula ameaçadora.

O que é interessante nesta série é que Gi-hun, voltando ao jogo para avisar os competidores de sua morte iminente, é tratado como Cassandra: ou eles não acreditam no que ele está dizendo, ou não querem. Na era das notícias falsas, os competidores podem se convencer de qualquer coisa que seja do seu interesse para ser verdade: que Gi-hun é um "lunático" ou que ele é uma planta.

Essa divisão de opinião só se intensifica quando os competidores são forçados a votar se devem continuar o jogo, e são divididos nas equipes "X" (que votam para sair do jogo) e "O" (que querem continuar jogando). E em um microcosmo bem observado da nossa própria sociedade fragmentada — online, na política e nas guerras culturais — isso se transforma em violência cheia de ódio.

Uma sequência de quatro minutos de uma briga assustadora com luz estroboscópica é talvez a cena mais selvagem que você verá na TV o ano todo (com outras cenas de extração de órgãos que precisarão ser assistidas com as mãos sobre os olhos), mas destaca como as pessoas são manipuladas por aqueles no poder para se voltarem umas contra as outras, em vez de lutarem juntas contra a raiz do mal.

Em notas de imprensa para a nova série, o diretor Hwang disse: "Por meio dos jogadores no jogo, eu queria perguntar: não é assim que nossa sociedade se parece agora? Essas pessoas não são exatamente quem somos? Coisas que eram bizarras e irreais uma década atrás infelizmente se tornaram muito realistas agora."

Round 6 não tem soluções para o mundo fictício sombrio e sádico que apresenta, nem para o mundo real que reflete. É apenas um lembrete de que a casa sempre vence às custas dos jogadores.

Não há dúvidas de que a segunda temporada de Round 6 provavelmente será tão grande quanto a primeira. Os jogos são igualmente surreais e perversos, as mortes igualmente prolíficas, os tiroteios abundantes. Também confirma que é o papel da vida para Lee Jung-jae, cujo rosto expressivo transmite os horrores do que ele está testemunhando — a única voz da razão em um mundo insano. Ele ganhou um Emmy de melhor ator masculino pelo drama em 2022. Certamente mais estarão a caminho para a próxima cerimônia.

Embora seja um pouco longa — com sete episódios, a temporada é dois episódios mais curta do que a última, mas algumas das cenas repetitivas de votação e tiroteio podem se arrastar — e a revelação de um personagem traidor pareceu óbvia desde o início, é um retorno altamente bem-vindo a este mundo infernal.

A série termina abruptamente, com um suspense e um lampejo de uma cena no meio dos créditos que prepara o cenário para uma terceira temporada, prevista para estrear em 2025. É um final tortuoso e frustrante para os espectadores, mas, afinal, não é essa a intenção?