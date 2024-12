Velório de Ney Latorraca será aberto ao público

O velório do ator Ney Latorraca será realizado na sexta-feira (27/12), no Foyer do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, das 10h30 às 13h30. A cremação, marcada para 15h, será restrita para a família.

Convite para o enterro de Ney Latorraca (foto: Divulgação)

O ator morreu nesta quinta-feira (26/12), aos 80 anos, em decorrência de uma sepse pulmonar. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, por conta de um câncer na próstata.

Ney nasceu em 1944, em Santos. Iniciou a carreira como ator aos 19 anos, quando interpretou Pluft, o Fantasminha, peça de Maria Clara Machado. Pouco tempo depois, se mudou para São Paulo, a fim de arriscar na carreira artística. A princípio, os planos não saíram como o esperado, fazendo com que Ney voltasse para Santos e trabalhasse em um banco e como vendedor.

Leia também: Famosos prestam homenagens a Ney Latorraca

Foi estudante da Escola de Arte Dramática, o que permitiu que conseguisse o primeiro papel na TV. Se consagrou em 1975 quando estreou na TV Globo, na novela Escada. Ganhou ainda mais destaque em outras produções, como Vamp e TV Pirata.

*Estagiário sob a supervisão de Terra Thais

Saiba Mais Diversão e Arte Por que Iggy Azalea se aposentou da música

Por que Iggy Azalea se aposentou da música Diversão e Arte Como Ana Castela se tornou um ícone para crianças

Como Ana Castela se tornou um ícone para crianças Diversão e Arte Famosos prestam homenagens a Ney Latorraca

Famosos prestam homenagens a Ney Latorraca Diversão e Arte 7 livros young adult para incluir na sua lista em 2025

7 livros young adult para incluir na sua lista em 2025 Diversão e Arte Maite Perroni afirma: “Não Há Chance de retorno do RBD em 2025”

Maite Perroni afirma: “Não Há Chance de retorno do RBD em 2025” Diversão e Arte Drake: Spotify recusa acusações sobre ‘número inflamados’ de Kendrick

%MCEPASTEBIN%