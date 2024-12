Colisão com pássaro pode ter causado acidente com avião na Coreia do Sul

Avião com 181 pessoas pega fogo e causa mortes na Coreia do Sul - (crédito: Reprodução/Yonhap)

A colisão com um pássaro pode ter causado acidente com avião que vitimou 47 pessoas na Coreia do Sul. O avião com 175 passageiros e seis tripulantes pegou fogo por volta das 9h da manhã de domingo (29/12) — 21h deste sábado (28/12) no horário de Brasília após sair da pista e colidir com uma cerca. Até o momento, 47 mortes foram confirmadas, todas as vítimas estavam na parte de trás da aeronave.

Todos os pousos e decolagens programados foram suspensos no aeroporto durante a operação de resgate. Duas pessoas foram resgatadas com vida do local.

O voo da Jeju Air havia decolado em Bangcoc, capital da Tailândia e pousava no aeroporto na cidade de Muan, 288km a sudoeste de Seul. A suspeita é de que a colisão com a ave tenha danificado o trem de pouso. Dos 175 passageiros, 173 eram sul-coreanos e 2 tailandeses. Segundo testemunhas, os pneus do avião permaneceram inativos, possivelmente danificados, enquanto a aeronave tentava fazer um pouso forçado na pista.

Uma investigação no local deve identificar a causa exata do acidente. O presidente interino do país, Choi Sang-mok, ordenou total esforço para as operações de resgate no local.

Esta é a segunda tragédia aérea em apenas quatro dias. Em 25 de dezembro, uma aeronave Embraer 190 com 67 pessoas a bordo caiu após ter sido supostamente atingida por estilhaços de um míssil quando sobrevoava a região de Grozny, capital da Chechênia, em território russo.