Príncipe Harry teria sofrido tentativa de sequestro na Argentina, diz site

O príncipe Harry, do Reino Unido, sofreu ataques e quase foi sequestrado durante uma viagem feita a Argentina, em 2004, pouco antes de ir para o Exército. É o que diz uma reportagem do The Sun publicada na última terça-feira (31/12). De acordo com o portal britânico, a polícia não teria avaliado “riscos de sequestro” relativos ao ano sabático do duque de Sussex.

Documentos do Grupo Oficial sobre Segurança de Visitas Reais e Ministeriais ao Exterior, divulgados recentemente pelos Arquivos Nacionais do Reino Unido, apontam que a viagem foi considerada de “baixo risco”. Apesar disso, porém, diz o The Sun, o príncipe “quase foi levado por bandidos”.