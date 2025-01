Duquesa Meghan Markle retorna às redes sociais após 7 anos

A Duquesa de Sussex e esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, resolveu iniciar 2025 voltando com tudo às redes sociais. Nesta quarta-feira, dia primeiro de janeiro, ela apareceu em um vídeo super leve e descontraído, gravado em uma praia.

O registro foi publicado em seu recente perfil no Instagram, que já conta com mais de meio milhão de seguidores. No vídeo, Meghan aparece correndo em direção ao mar. Em determinado momento, ela se abaixa, escreve "2025" na areia com os dedos e sorri.

De acordo com o jornal Page Six, o vídeo foi gravado em uma praia de Montecito, na Califórnia, onde Meghan e Harry vivem com os dois filhos desde 2020. Além disso, o site acredita que seja Harry quem gravou a esposa.

Apesar de ter retornado às redes sociais, os comentários no perfil da Duquesa estão, até o momento, desativados. Vale lembrar que Meghan estava afastada das redes desde 2018, quando se casou com Harry.

Nas redes, internautas reagiram ao retorno: “Depois de 7 anos eu nem voltava mais, estaria fazendo um favor a mim mesma”, comentou uma seguidora. “Voltou da forma mais cafona que poderia existir”, disparou outra.