Homem recebe indenização de R$ 38 mil por se cortar ao fazer a barba

Uma das lâminas do aparelho barbeador da marca Wilkinson Sword utilizado por Nick Silverthorn estava solta e provocou cortes nos dois lados do rosto - (crédito: Freepik)

O paisagista inglês Nick Silverthorn, 48 anos, recebeu pouco mais de R$ 38 mil após entrar em acordo com a marca de lâminas de barbear Wilkinson. O homem decidiu processar uma das maiores empresas do ramo no mundo depois de se cortar ao fazer a barba durante o feriado de Natal de 2023 e sofrer com cicatrizes e pesadelos.

Uma das lâminas do produto da marca Wilkinson Sword utilizado por Silverthorn, comprado por ele em um supermercado em Londres, onde mora, estava solta e provocou cortes nos dois lados do rosto. Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O homem contou ao portal de notícias britânico Metro que sentiu algo estranho quando começou a se barbear, depois de ter adquirido o aparelho que custou cerca de R$ 19 (2,50, em libras). “Depois de alguns segundos, percebi que havia começado a sangrar muito na bochecha esquerda e depois no lado direito também e, antes que eu percebesse, (o sangue) estava escorrendo pelo meu rosto.”

Como se barbeava há cerca de 30 anos, Silverthorn percebeu que os cortes, que sangraram por mais de vinte minutos, pareciam diferentes dos que normalmente ocorrem durante o processo. “Não foi um corte de barbear comum. Cortou minha pele.” Foi então que descobriu a lâmina solta.

De acordo com o Metro, ele tirou fotos do rosto com sangue e guardou o barbeador, a caixa e o recibo. Depois, decidiu processar a Wilkinson, que enviou o produto para testes e ofereceu ao paisagista um acordo de indenização no valor de 5 mil libras (cerca de R$ 38.070, na cotação atual). Leia também: Menino raspa cabeça dos irmãos mais novos com barbeador e viraliza; assista

“Tomei medidas para proteger os outros, pois eles podem não ter a mesma sorte que eu”, contou Silverthorn. “Foi um erro sério. Era uma questão de princípios enfrentar os grandes (empreendimentos), mas eu os enfrentei e venci.”

O especialista em responsabilidade do produto que resolveu o caso concordou que “poucas pessoas que se cortam ao fazer a barba pensariam em processar uma das maiores empresas de lâminas de barbear do mundo”. Ele afirmou que Nick ganhou o acordo “ao guardar a lâmina como prova”.