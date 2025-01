Palestinos retornam para Gaza e encontram escombros e ruínas em cidade fantasma

Milhares de palestinos começaram a voltar para a cidade de Gaza neste domingo (19/1). Aproveitando o cessar-fogo entre Israel e Hamas, os moradores da área de conflito retornaram ao local pela primeira vez em meses e encontraram escombros e ruínas em uma cidade fantasma devastada pela guerra. Escavadeiras foram utilizadas para retirar o lixo das ruas.

Mesmo sem saber o que encontrariam pela frente, os moradores se apressaram para tentar chegar em casa — ainda que destruída. Muitos nem esperaram o horário oficial do início do cessar-fogo. Foi o caso de Rana Mohsen, de 43 anos e mãe de três filhos. Ela narrou à AFP como estava se sentindo ao retornar ao território pulverizado pelos bombardeios após mais de 15 meses.

"Minha alegria é indescritível. Finalmente estamos em nossa casa. Não sobrou nada, apenas escombros, mas é nossa casa. Temos sorte porque parte do teto ainda está intacta. A magnitude da destruição é inimaginável. Edifícios e lugares emblemáticos desapareceram completamente, como se fosse uma cidade fantasma ou abandonada", declarou à AFP.

Na cidade de Rafah, os deslocados chegaram a pé, de bicicleta ou até mesmo em carroças puxadas por burros com os pertences que conseguiram carregar durante a fuga da guerra. Já em na cidade de Nuseirat, no centro do território, crianças se aglomeraram nas ruas enquanto membros das forças de segurança do Hamas patrulhavam armados pouco antes da entrada em vigor do cessar-fogo.

A reabertura das cidades na Faixa de Gaza para os moradores e autorização da entrada de ajuda humanitária na região fazem parte do acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas que começou a valer neste domingo (19/1). Outra parte do acordo diz respeito à liberação de reféns.

O Hamas libertou nas primeiras horas do domingo três jovens reféns que foram sequestradas na invasão de outubro de 2023. Já Israel soltou, no começo da noite de domingo, 90 jovens palestinos que foram presos durante a guerra.

A guerra em Gaza começou com o ataque do Hamas em Israel, em 7 de outubro de 2023, que matou 1.210 pessoas em Israel, majoritariamente civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Em resposta, Israel lançou uma campanha de retaliação que matou pelo menos 46.913 pessoas na Faixa de Gaza, em sua maioria civis, de acordo com dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

*Com informações da AFP