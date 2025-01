Como será a cerimônia de posse que levará Trump de volta à Casa Branca

Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, voltará para a Casa Branca na segunda-feira (20/1), após ser oficialmente empossado como o 47º presidente do país.

O dia da posse incluirá uma cerimônia formal de juramento, além de apresentações musicais, um desfile comemorativo e bailes formais à noite.

Algumas mudanças na programação foram feitas dias antes devido à previsão de forte frio em Washington — com parte da agenda prevista para ser realizada em áreas internas.

O vice-presidente eleito, J.D. Vance, também prestará o juramento na segunda-feira, juntando-se a Trump no palco para dar início ao novo governo.

A seguir, veja o que você precisa saber sobre o dia que marcará o retorno de Trump ao governo dos Estados Unidos.

O que é a posse?

A posse é a cerimônia formal que marca o fim do mandato de um presidente e o início da administração de um novo presidente.

É a parte mais visível da transição de poder entre os líderes do governo em Washington, capital dos EUA.

Uma parte essencial da cerimônia inclui o presidente eleito fazendo o juramento de posse: "Eu juro solenemente que executarei fielmente o cargo de presidente dos Estados Unidos, e farei, ao melhor da minha capacidade, preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos."

Embora tenha vencido a eleição em novembro, Trump se tornará oficialmente o 47º presidente assim que proferir essas palavras.

Ele também deverá discursar, apresentando seus objetivos para os próximos quatro anos.

Vance também fará o juramento antes de assumir formalmente o cargo de vice-presidente.

Quando será a posse de Trump?

Na manhã de segunda-feira, o dia da segunda posse de Trump começará com uma cerimônia na Igreja de São João, uma igreja histórica na praça Lafayette, em Washington, seguido de um chá na Casa Branca.

As apresentações musicais e os discursos de abertura estão programados para começar no palco principal do evento, às 9h30 no horário local (11h30 no horário de Brasília).

Em seguida, ocorrerá o juramento de Trump e Vance, seguido pelo discurso inaugural.

Os discursos serão realizados em área interna, dentro da rotunda do Capitólio, devido à previsão de frio em Washington. Antes, essa parte da cerimônia ia ser realizada no gramado oeste do Capitólio.

O último presidente a ser empossado em ambientes fechados foi Ronald Reagan em 1985, quando o clima frio também se impôs em Washington.

Trump então se dirigirá à Sala do Presidente, perto da câmara do Senado, para assinar documentos-chave e iniciar seu novo mandato.

Depois, o Comitê Conjunto do Congresso para as Cerimônias Inaugurais organizará um almoço no qual ele participará.

O desfile inaugural também será realizado em ambiente fechado, na arena Capital On, no centro de Washington, com os três bailes inaugurais à noite — o Commander in Chief, o Liberty Inaugural e o Starlight. A previsão é que ele fale nos três.

Como assistir?

Normalmente, há uma grande demanda para assistir à posse pessoalmente, e os ingressos são muito procurados.

Membros do Congresso recebem um número determinado de ingressos para a cerimônia, que podem distribuir para seus eleitores.

Esses ingressos são gratuitos, mas muitas vezes difíceis de conseguir.

Os americanos podem entrar em contato diretamente com parlamentares para obter ingressos.

Também há várias maneiras de assistir remotamente. A Casa Branca transmitirá a posse ao vivo. A BBC News também transmitirá a cobertura ao vivo da posse em seu site em inglês.

Quem participa da cerimônia?

Autoridades locais e federais esperam que cerca de 200 mil pessoas compareçam a Washington, incluindo apoiadores entusiastas e manifestantes contrários a Trump.

Muitos senadores e membros do Congresso dos EUA também estarão presentes, assim como convidados do novo governo.

Após Trump, Vance e suas famílias, os próximos convidados mais importantes são o presidente e a vice-presidente em exercício.

Isso significa que veremos o presidente Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris — que perdeu as eleições de novembro para Trump — acompanhados de seus cônjuges Jill Biden e Doug Emhoff.

Ex-presidentes e ex-primeiras-damas também costumam comparecer à posse.

Este ano, espera-se que isso inclua George e Laura Bush e Barack Obama, embora Michelle Obama não vá comparecer, segundo relatos.

Quem vai se apresentar?

Reuters Carrie Underwood fará uma perfomance na posse de Trump

A cantora country Carrie Underwood, ex-estrela do popular programa de talentos American Idol, está escalada para interpretar a canção America the Beautiful durante a posse.

A canção histórica patriótica já foi gravada por nomes como Ray Charles e Frank Sinatra.

"Eu amo nosso país e estou honrada por ter sido convidada a cantar na posse e ser uma pequena parte deste evento histórico", disse Underwood em um comunicado.

"Estou humildemente respondendo ao chamado em um momento em que todos devemos nos unir no espírito de unidade e olhar para o futuro."

O grupo The Village People, uma banda pop que fez muito sucesso no fim dos anos 1970, também se apresentará em um dos bailes inaugurais de Trump, como anunciado pelo grupo.

Durante a campanha, Trump tocou frequentemente as músicas do grupo — como Y.M.C.A. e Macho Man — em seus comícios.

"Sabemos que isso pode não agradar a alguns de vocês, mas acreditamos que a música deve ser apresentada sem levar em conta a política", disse a banda em uma postagem no Facebook.

"Nossa música Y.M.C.A. é um hino global que, esperamos, ajude a unir o país após uma campanha tumultuada e dividida, na qual nosso candidato preferido perdeu."

O cantor country Lee Greenwood — um amigo de longa data e colaborador de Trump — e o cantor de ópera Christopher Macchio também se apresentarão.