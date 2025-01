Papa Francisco diz que plano de deportação de Trump seria uma "desgraça"

O papa Francisco afirmou, no domingo (19/01), que o plano do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de deportar migrantes irregulares seria uma "desgraça".

"Se for verdade, será uma desgraça, porque faz com que os pobres desgraçados, que não têm nada, paguem a conta do desequilíbrio. Assim, as coisas não se resolvem", declarou o pontífice durante entrevista à emissora italiana Nove.

Trump, que tomará como presidente nesta segunda-feira (20/01), prometeu agir "com uma rapidez e força históricas" contra os mais de 11 milhões de migrantes em situação irregular no país.

"Depois de anos construindo nações estrangeiras, defendendo fronteiras estrangeiras e protegendo terras estrangeiras, finalmente vamos construir nosso país, defender nossas fronteiras e proteger nossos cidadãos, e vamos acabar com a imigração ilegal de uma vez por todas. Não nos invadirão. Não nos ocuparão. Não nos infestarão. Não nos conquistarão", disse Trump em comício no Capital One Arena, em Washington.

