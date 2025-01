Brasileira mordida por macaco tem reação alérgica e volta ao Brasil

A influenciadora brasileira Paloma Souza, 28 anos, que viajava pela Tailândia e precisou tomar oito vacinas por ter sido mordida por um macaco, voltou ao Brasil nesta segunda-feira (20/1) após apresentar reação alérgica ao imunizante.

Nas redes sociais, a jovem mostrou que está com manchas no corpo e disse que fez uma consulta on-line com um médico brasileiro, mas os medicamentos prescritos não foram aceitos no Japão — para onde ela viajou após a estadia na Tailândia.

"Eles só aceitam prescrição japonesa. Eu fui em uma clínica e em uma farmácia e ninguém consegue me ajudar. Era para eu ficar aqui até 5 de fevereiro e se acontecer alguma coisa daqui até lá eu vou fazer o que?", questionou Paloma, no domingo (19/1).

A situação fez com que a influenciadora decidisse antecipar a volta ao Brasil. Ela contou que conseguiu uma passagem aérea com um tempo menor de viagem por R$ 13 mil. Com a vacina contra raiva, a brasileira precisou gastar R$ 4,2 mil na primeira dose. Nas quatro doses restantes, o total desembolsado chega a quase R$ 7 mil.



A raiva é uma doença infecciosa viral aguda grave, causada pelo vírus do gênero Lyssavirus, da família Rabhdoviridae. Segundo informações do Ministério da Saúde, a condição acomete mamíferos, inclusive os seres humanos, e caracteriza-se como uma encefalite progressiva e aguda.



"Estou muito triste. Estou tendo um prejuízo muito grande, mas preciso de cuidados melhores agora, porque aqui no Japão ta muito difícil", relatou a jovem antes de embarcar para o Brasil.

Paloma foi mordida na praia de Ao Nang, em Krabi. O local tem uma trilha com diversos macacos. "Estava sentada e o macaco me mordeu do nada", disse.