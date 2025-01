Trump revoga políticas de inclusão social: "Substituem o trabalho duro"

Como medidas norteadoras do novo mandato, o presidente recém-empossa Donald Trump anunciou a revogação de 80 medidas decretadas pelo ex-presidente Joe Biden, que classificou como “profundamente impopulares, inflacionárias, ilegais e radicais”. Entre os decretos, estão políticas de valorização da diversidade e enfrentamento da pandemia de covid-19.

“A injeção de ‘diversidade, equidade e inclusão’ (DEI) em nossas instituições as corrompeu ao substituir trabalho duro, mérito e igualdade por uma hierarquia preferencial divisiva e perigosa. Ordens para abrir as fronteiras colocaram em risco o povo americano e dissolveram recursos federais, estaduais e locais que deveriam ser usados para beneficiar o povo americano”, diz texto divulgado pela Casa Branca.

Entre as medidas, estão decretos assinados por Biden no primeiro dia de mandato, em 20 de janeiro de 2021, como o Decreto Executivo 13985, que promove “a equidade racial e o apoio às comunidades carentes por meio do governo federal”.

Com a retirada dos EUA do Tratado de Paris, assinado ainda na Arena Capital One, Trump atacou uma série de medidas climáticas e prometeu voltar a investir na exploração de combustíveis fósseis. No texto da revogação, Trump acusa o “extremismo climático” de “explodir a inflação e sobrecarregar as empresas com regulamentação”.



