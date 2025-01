"Nós não precisamos deles. Eles precisam de nós", diz Trump sobre o Brasil

Trump promoveu uma série de mudanças com novos decretos e revogação de medidas no primeiro dia de mandato - (crédito: Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista coletiva após a cerimônia de posse que espera ter uma grande relação com o Brasil. No entanto, deixou claro que "não precisa" do país e nem das demais nações emergentes. "Eles precisam de nós. Todos eles", afirmou.

Trump ainda alertou que, se o Brics for adiante com a ideia de reduzir o papel do dólar ao usar moedas locais para o comércio, os países do bloco terão tarifas de 100% contra os seus produtos no mercado americano. "Não há como fazer isso, vão desistir", alegou o norte-americano.

O Brasil preside o Brics neste ano, que tem como prioridade facilitar fluxos de exportação a partir do uso de moedas locais para as trocas comerciais. De acordo com os estadunidenses, isso ameaça o papel do dólar no mundo.

O republicano ainda afirmou que o bloco teria "uns seis ou sete países". O Brics conta atualmente com dez nações.

Lula

Mais cedo nesta segunda-feira, o presidente Lula (PT) disse que não quer uma disputa com os Estados Unidos. "Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil", declarou na abertura na primeira reunião ministerial do ano.

Segundo o petista, o país quer "paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante, não a desavença, não a encrenca".