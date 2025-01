Senador americano pediu para Moraes devolver passaporte de Bolsonaro

O senador norte-americano Shane David Jett, do Partido Republicano, enviou uma carta para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo a liberação para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fosse à posse de Donald Trump como presidente do Estados Unidos, realizada na segunda-feira (20/1).

Mesmo com o pedido do parlamentar norte-americano, Jair Bolsonaro não recebeu a autorização para viajar. O ex-presidente brasileiro está com passaporte retido desde fevereiro de 2023, no âmbito das investigações sobre um grupo criminoso que pretendia impedir a posse de Lula.

Ele foi representado pela mulher, Michelle Bolsonaro, e pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um de seus filhos. Em Washington, Eduardo participou de eventos da posse e publicou vídeos e fotos celebrando com apoiadores de Trump nas ruas da capital norte-americana.

Ofício ao STF

No ofício enviado ao STF, Shane David Jett argumenta que a retenção do passaporte inviabiliza a participação de Bolsonaro em eventos internacionais estratégicos para as relações entre Brasil e Estados Unidos. O senador norte-americano também ressaltou a importância da presença de ex-presidentes em eventos promovidos na Casa Branca.

Isso, segundo ele, fortaleceria os laços diplomáticos entre Brasil e Estados Unidos. Além da carta enviada ao ministro Alexandre de Moraes, pedidos em prol da possibilidade de Bolsonaro ir à posse de Trump também foram feitos pela defesa do ex-presidente brasileiro. Os argumentos apresentados pela defesa foram negados por Moraes.

Ofício enviado elo senador norte-americano a Alexandre de Moraes: