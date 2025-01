Eduardo chama Lula de covarde por recuar em discurso anti-Trump

Parlamentar, que está nos EUA para a solenidade, publicou vídeos no domingo criticando o ministro do STF Alexandre de Moraes pela apreensão do passaporte de Bolsonaro - (crédito: Reprodução/Instagram @bolsonarosp)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) chamou o presidente Lula (PT) de covarde nesta segunda-feira (20/1) depois de o petista ter recuado no discurso contra Donald Trump (Republicanos), que toma posse na presidência dos Estados Unidos também nesta segunda.

Lula havia dito, antes das eleições nos EUA, que uma vitória de Trump seria o "nazismo com outra cara". Durante a reunião ministerial do governo nesta segunda, no entanto, o presidente disse que não quer briga com os norte-americanos.

“Ué, Lula, quer ser amigo de nazista agora? Se Donald Trump não tivesse sido eleito, a ilustre primeira-dama seria elogiada por Lula a cada ‘fuck you, Elon Musk’ que gritasse. A propósito, seus ministros seguem atacando Trump mesmo após eleito”, escreveu Eduardo Bolsonaro.

O parlamentar está nos Estados Unidos para a posse de Trump. No domingo (19), publicou vídeos criticando o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a apreensão do passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro em fevereiro de 2024.

Bolsonaro foi convidado para a posse de Trump, mas Moraes não permitiu que ele saísse do país reforçando o risco de fuga do ex-presidente, que responde a diversos inquéritos da Polícia Federal, incluindo um que investiga uma tentativa de golpe de estado no fim de 2022.

Ainda no domingo, Eduardo participou de um evento onde tietou o filho de Trump, Donald Trump Jr. e encontrou outras figuras de direita, como o presidente da Argentina, Javier Milei. Republicou, ainda, um vídeo de Steve Bannon, ex-assessor de Trump, dizendo que seu pai foi injustiçado e que ele será o futuro presidente do Brasil.