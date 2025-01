Após posse de Trump, Zambelli chama Lula de "inimigo dos valores ocidentais"

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é "inimigo dos valores ocidentais". A parlamentar ainda afirmou que, com volta de Donald Trump à Casa Branca, Lula "terá que se enquadrar nesses princípios se quiser conversa". De acordo com a deputada os "valores ocidentes" estão atrelados à "liberdade, prosperidade e paz". A afirmação foi dada na rede social X (antigo Twitter) nesta terça-feira (21/1), um dia depois da posse do presidente americano.

lula, o inimigo dos valores ocidentais, que envolvem liberdade, prosperidade e paz, terá que, com @realdonaldtrump de volta ao poder, se enquadrar nesses princípios se quiser conversa.#foralula pic.twitter.com/PPO6Qlk57Y — Carla Zambelli (@Zambelli2210) January 21, 2025

Carla Zambelli integrou a comitiva de políticos, organizada pela Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), que participou da posse de Trump. No domingo, Zambelli relatou que sofreu um acidente durante a viagem aos EUA. Na publicação, a congressista relatou que "acabei não participando dos eventos de hoje em Washington, porque tive um acidente na @AmericanAir @AmericanAirBR - fui tentar pegar carefree no banheiro e o painel inteiro veio no meu nariz". Imagens, compartilhadas pela própria parlamentar, mostram um ferimento na região superior do nariz.

Antes que vaze uma história errada, conto aqui para os amigos e jornalistas um incidente nos EUA. Os inimigos vão adorar, que Deus os abençoe.



Acabei não participando dos eventos de hoje em Washington, porque tive um acidente na @AmericanAir @AmericanAirBR - fui tentar pegar… pic.twitter.com/NUZWOcHjP1 January 19, 2025

O que disse os presidentes

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em entrevista coletiva após a cerimônia de posse que espera ter uma grande relação com o Brasil. No entanto, deixou claro que "não precisa" do país e nem das demais nações emergentes. "Eles precisam de nós. Todos eles", afirmou.

Em contrapartida, Lula disse que não quer uma disputa com os Estados Unidos. "Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua para que o povo americano melhore e para que os Estados Unidos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil", declarou na abertura na primeira reunião ministerial do ano.

Segundo o petista, o país quer "paz, harmonia, ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante, não a desavença, não a encrenca".