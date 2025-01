Líderes de extrema direita europeus se reunirão em Madri em fevereiro

O partido de extrema direita Vox, da Espanha, anunciou nesta segunda-feira (27/1) uma reunião em Madri, nos dias 7 e 8 de fevereiro, dos líderes do grupo Patriotas pela Europa do Parlamento Europeu, que inclui figuras como a francesa Marine Le Pen e o húngaro Viktor Orban.

"Nos dias 7 e 8 de fevereiro, Madri receberá os principais líderes do patriotismo europeu", disse o Vox em um comunicado, referindo-se ao nome do bloco de extrema direita do Parlamento Europeu do qual faz parte.

Leia também: Milhares de pessoas protestam contra extrema direita na Alemanha



Essa "primeira cúpula" do grupo parlamentar Patriotas será presidida por Santiago Abascal, líder do Vox, e contará com a "presença de líderes como Le Pen e Orban", disse o partido espanhol, a terceira força política no Parlamento espanhol, atrás da direita e dos socialistas.

A reunião "servirá para delinear a estratégia a ser seguida nos próximos meses e com o objetivo de consolidar a alternativa ao consenso do Partido Popular e dos socialistas, que governam juntos em Bruxelas há uma década", explicou o Vox.

O Patriotas quer ser "uma alternativa à coalizão de populares e dos socialistas em Bruxelas, ao seu fanatismo climático e às suas políticas de portas abertas para a imigração em massa", disse José Antonio Fúster, porta-voz do Vox, em uma coletiva de imprensa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Patriotas pela Europa é um dos dois blocos de extrema direita no Parlamento Europeu. O outro é o Conservadores e Reformistas Europeus (ECR), do qual a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, é membro.

As eleições europeias de junho passado mostraram um grande avanço da extrema direita.